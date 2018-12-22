Васильева рассказала о введении в российских школах новых должностей

В российских школах для педагогов вводятся две новые должности – это старший и ведущий учителя, сообщила министр просвещения Ольга Васильева.

Васильева сообщила, что по поручению президента России Владимира Путина создается Национальная система учительского роста, которая предполагает карьерное продвижение учителей не только по горизонтали, но и по вертикали, передает «Российская газета».

«Старший учитель будет координировать работу других педагогов, методически ее сопровождать и разрабатывать индивидуальные образовательные траектории с учетом особенностей учеников», – рассказала министр.

Возможность стать старшим учителем появится у педагогов только спустя пять лет работы в школе и после получения предварительно первой или высшей квалификационной категории.

Ведущий учитель будет наставником для молодых специалистов, потому требования будут еще выше: «10 лет стажа плюс высшая квалификационная категория».

Цель нововведения заключается в том, чтобы восстановить связи между старшим и молодым поколениями учителей, вернуть в школу «потерянное наставничество».

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