Гражданин Китая задержан в США за промышленный шпионаж

Американские правоохранительные органы задержали гражданина Китая по обвинению в краже торговых секретов у своего работодателя – американской нефтяной компании, говорится в заявлении министерства юстиции США.

«Хончжин Тан, как предполагается, украл торговые секреты, связанные с продукцией, стоимость которой составляет более 1 млрд долларов, у американской нефтяной компании, которая является его работодателем», – передает ТАСС текст сообщения американского ведомства.

Помощник главы минюста США Джон Демерс подчеркнул, что такие кражи «слишком часто совершаются китайским правительством или китайскими компаниями». Он напомнил, что ведомство уже выступило с инициативой по защите американской экономики от «незаконной практики, исходящей из Китая», передает РИА «Новости».

Напомним, США выдвинули обвинения против двух граждан Китая – Чжу Хуа и Чжан Шилун, якобы действовавших от лица китайской разведки, – за хакерские атаки против США и еще 11 стран в интересах китайской разведки. В офисе генпрокурора США заявили, что намерены использовать все возможности для пресечения «экономической агрессии» со стороны Китая.

В Пекине в ответ заявили, что масштабная слежка спецслужб США за иностранными правительствами и гражданами является «секретом Полишинеля», так что Вашингтону, выступающему с обвинениями в адрес Китая, не стоит «валить с больной головы на здоровую».