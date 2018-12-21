Китай обвинил США и Британию в клевете о кибератаках

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин ответил на обвинения со стороны США и Великобритании в кибератаках.

Пекин напомнил, что масштабная слежка спецслужб США за иностранными правительствами и гражданами является «секретом Полишинеля», так что Вашингтону, выступающему с обвинениями в адрес Китая, не стоит «валить с больной головы на здоровую». Хуа Чуньин заявил, что США «верят собственной лжи», передает РИА «Новости».

Китай потребовал от США отозвать обвинения в адрес китайских граждан и прекратить «очернять» Пекин, нанося ущерб отношениям двух стран. Китай намерен принять решительные меры для защиты кибербезопасности и собственных интересов.

Обвинения США в отношении двух граждан КНР, по словам китайского МИДа, основаны на «сфальсифицированных фактах и небылицах».

«Китайская сторона выражает протест и уже сделала представление американской стороне», – заявил Хуа Чуньин, добавив, что «Великобритания и другие страны также выступили с клеветой в адрес Китая», преследуя «свои цели».

Пекин призвал эти страны уважать факты, а не распространять клевету.

Тем временем Reuters со ссылкой на источники заявляет, что хакеры, связанные с китайским министерством госбезопасности, в рамках операции Cloudhopper могли взломать внутренние сети американских компаний Hewlett Packard и IBM, с помощью которых проникли в клиентские компьютеры.

Напомним, США выдвинули обвинения против двух граждан КНР за хакерские атаки против США и еще 11 стран в интересах китайской разведки. Первый заместитель министра юстиции, генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что Соединенные Штаты намерены использовать все возможности для пресечения «экономической агрессии» со стороны Китая.