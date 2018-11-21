Эксперт дал прогноз ситуации в ОДКБ при новом генсеке

«Теперь Организация Договора о коллективной безопасности – абсолютно функциональная структура. Проблема была как раз в том, что произошло с бывшем генсеком, который был представителем Армении», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Кирилл Коктыш, комментируя предстоящее назначение госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Станислава Зася генсеком ОДКБ.

«В последнее время ОДКБ потеряла свой функционал», – констатировал доцент кафедры политической теории МГИМО, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Белоруссии Кирилл Коктыш.

Ранее эксперты связали утрату утрату Арменией поста генсека ОДКБ с действиями нынешнего лидера этой страны Никола Пашиняна.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Станислава Зася. Ранее его кандидатуру одобрили Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Россия. Ранее была названа причина утраты Арменией поста генсека ОДКБ.

«При Засе есть все шансы на то, что ОДКБ превратится в нормально функционирующую организацию, а период турбулентности останется в прошлом. Зась известен как грамотный, стратегически мыслящий управленец. Все то лучшее, что можно сказать о военном человеке – можно сказать о Засе», – сказал Коктыш.