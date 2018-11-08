Эксперт назвал причину неудачи Армении в попытке сохранить за собой пост генсека ОДКБ

«Недавние действия армянского лидера Никола Пашиняна могли повлиять на решение ОДКБ не оставлять пост генсека за его страной», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя назначение генсеком ОДКБ представителя Белоруссии.

«Вообще-то эта должность ротационная по уставу ОДКБ и в порядке ротации переходит от одной страны к другой. Была у Армении, переходит к Белоруссии, по алфавиту», – сказал глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Однако на настроение на саммите ОДКБ повлиял недавний демарш Еревана, который досрочно отозвал с поста генсека своего представителя Юрия Хачатурова. Минувшим летом Хачатуров в Армении даже был ненадолго взят под стражу, но затем отпущен под залог. Против него были выдвинуты обвинения в участии в кровопролитном разгоне оппозиционных акций 2008 года. Мартынов напомнил, что в тех событиях принимал участие сам Пашинян, который за них был осужден, а потом помилован. «Но видимо, осадочек остался – и Пашинян пошел путем мести политической или не политической», – считает эксперт.

По мнению Мартынова, «просто сам факт этого неуместного скандала повлиял на то, что члены ОДКБ на своем совете решили вопрос подобным образом, - перейти к следующему государству по очереди по ротации».

Ранее появились сообщения о том, что глава правительства Армении Никол Пашинян рекомендовал Владимиру Путину своего нового кандидата в генсеки ОДКБ в лице Вагаршака Арутюняна. «Арутюнян считается в Армении пророссийским политиком и военным деятелем», – пояснял газете ВЗГЛЯД политолог Грант Микаелян.

Однако по итогам заседания встречи ОДКБ в верхах стало ясно, что подобные попытки не увенчались успехом. Поскольку Устав ОДКБ никак не регламентирует случаи, когда генсек ОДКБ досрочно покидает свой пост, то лидеры этой организации могли сами решить, кто сменит представителя Армении Юрия Хачатурова, ранее ушедшего в отставку.

Вечером в четверг руководители стран ОДКБ, собравшиеся в Астане, решили, что следующим генеральным секретарем станет представитель Белоруссии. Таким образом Армения досрочно утратила своего представителя на этом посту. Окончательное персональное решение по этому поводу примут 6 декабря, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Ранее газета «Коммерсант», опираясь на свои источники, предсказала, что пост генсека займет глава белорусского Совета безопасности Станислав Зась.

Вопреки мнению многих других экспертов, Мартынов не считает, что между Ереваном и Москвой возникла ссора. «Армения с Россией ни разу не ссорилась, и этого не будет, - считает он. - Если это случится, это будет, если хотите, мировоззренческая катастрофа для армянского народа. В России армян проживает больше, чем в Армении. Порядка 3,5 млн. армян, а в Армении – 2,5 млн». По его мнению, правильнее говорить о процессе налаживания отношений нового армянского руководства с руководством Россией. «Пашинян – человек новый, у него взгляды своеобразные», – добавил Мартынов.