Лукашенко принял решение о назначении нового генсека ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Станислава Зася.

Зась уже посетил Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россию; главы этих государств одобрили белорусскую кандидатуру, передает «Белта».

Отмечается, что Лукашенко официально поддержал назначение Станислава Зася, подписав соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ.

До этого он провел рабочую встречу с Засем.

Ранее была названа причина утраты Арменией поста генсека ОДКБ.