Йоулупукки покинул резиденцию в Лапландии

Финский Дед Мороз Йоулупукки выехал из своей резиденции в Лапландии на оленьей упряжке, чтобы доставить подарки детям.

Резиденция Йоулупукки находится на сопке Корватунтури в Лапландии, сообщает Yle.

На опубликованном видео видно, как волшебник кладет в сани мешок с подарками и садится сам. Затем запряженный в сани олень везет его по заснеженной дороге.

Видео сделано, чтобы дети видели, что Йоулупукки выехал, и ждали его.