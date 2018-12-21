Петербурженка пыталась продать невинность школьницы в Москве

В Москве задержали жительницу Санкт-Петербурга, которая пыталась продать интимные услуги 15-летней девушки за 650 тыс. рублей.

По данным следствия, 22-летняя петербурженка познакомилась через мессенджер с 15-летней школьницей и предложила ей подзаработать проституцией, сообщает Следственный комитет.

Вечером 20 ноября она встретилась с заказчиком в московской гостинице.

«После знакомства несовершеннолетней с заказчиком, участвовавшим в рамках оперативного эксперимента, подозреваемая получила от последнего денежное вознаграждение в размере 650 тыс. рублей, после чего была задержана сотрудниками правоохранительных органов», – сообщили в СК.

Как установили следователи, задержанная планировала после получения денег вернуться в Петербург.

Она признала свою вину. Ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 240 УК РФ («вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней») и арестовали.