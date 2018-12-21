В грузинском Гори отметили 139-й день рождения Сталина

Несколько десятков человек собрались в Гори в пятницу, чтобы отметить 139-й день рождения знаменитого соотечественника Иосифа Сталина, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это особый день для нас, – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель местного отделения Единой коммунистической партии Грузии Александр Лурсманашвили. – Как ни относиться к деятельности Сталина, надо помнить, что это самый великий грузин».

Грузинские коммунисты, по его словам, ставят вопрос перезахоронения на родину останков Сталина.

Кроме того, как отметил Александр Лурсманашвили, «пора наконец уже решить вопрос возвращения в Гори памятника Сталину», который был демонтирован в эпоху экс-президента Михаила Саакашвили в контексте борьбы с «символами тоталитарного режима».

Памятник хранится в нескольких километрах от Гори. Его восстановление невозможно по действующему в Грузии законодательству. Сталинисты предлагают установить его не в центре Гори, где тот был воздвигнут 68 лет назад, а на территории дома-музея, который в пятницу работает с особой нагрузкой.

В доме-музее Сталина в Гори газете ВЗГЛЯД сказали, что «каждый год десятки тысяч человек – как местные граждане, так и гости, в основном из России, Израиля, Ирана, Японии, Украины, Китая и других стран осматривают наши экспозиции».