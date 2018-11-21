Названы вероятные преемники Мэттиса на посту главы Пентагона

Взгляд
21 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 12:21  |  vz.ru
Разделы

Как Запад заставил Россию «включить мозги»

Под санкциями Россия поняла, зачем СССР многое делал сам Фото: Егор Алеев/ТАСС
В антироссийских санкциях есть как негативное влияние на экономику страны, так и свои плюсы. Главный положительный момент в том, что санкции заставили включить мозги по многим направлениям, считает президент Владимир Путин. Как именно это произошло, в чем достигнуты наибольшие успехи – и что стоило бы сделать еще? Подробности...
Перейти а раздел…

Дюжина самых ярких моментов пресс-конференции Владимира Путина

Украинский журналист Роман Цымбалюк который уже раз задает вопрос Владимиру Путину – и который раз получает ответ, который явно не ожидаетФото: Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Пресс-конференция главы государства продлилась 3 часа 43 минуты. За это время 53 журналиста задали Владимиру Путину 66 вопросов, не считая поздравлений, благодарностей, просьб о помощи, приглашений в гости и рассуждений о несовершенстве бытия. Напомним о самых ярких вопросах и ответах. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия и США начинают новый этап борьбы за космос

Ракета «Энергия» была высочайшим достижением советского космоса – и новая ракета должна стать ее достойным наследникомФото: Валентин Кузьмин/фотохроника ТАСС
Россия будет создавать ракету, способную доставить космонавтов вплоть до Луны – соответствующее решение принято окончательно. Более того, уже предварительно даже ясны ее концепция и облик. Зачем стране нужна такая ракета, как планируют создавать космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса и какую конкуренцию в этом России составят американцы? Подробности...
Перейти а раздел…

«Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах

Карьера Нила Ушакова начиналась блестяще – и вот теперь ей грозит самый настоящий позорный крахФото: Артем Геодакян/ТАСС
Блистательная карьера одного из наиболее известных русских политиков зарубежья – мэра Риги Нила Ушакова, похоже, подошла к позорному финалу. Ушакова заподозрили в причастности к крупным коррупционным сделкам, его бизнес-империя трещит по швам, а руководство Латвии требует от него подать в отставку. А виной всему стало предательство интересов русских избирателей Латвии.  Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Средний журналист умнее, терпимее и благороднее среднего читателя

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Средний журналист сер, ленив и безблагодатен, а каждый третий вдобавок к этому ещё и нечист на руку. Всё это так, но журналистов есть две веские причины вести себя подобным образом. Подробности...

Шагнуть вверх из окна пятого этажа «сталинки»

Катерина Кладо, киновед
Театр – штука очень человеческая. В детстве это меня даже смущало. Как это, ради меня (ну и еще трех сотен зрителей) на сцене взрослые люди что-то изображают, стараются. Хотелось сказать: может, не надо так потеть и напрягаться? Подробности...

Кому-то хотелось, чтобы президент объявил войну

Владимир Добрынин, журналист
Жизнь, когда она становится устойчивой, надежной и не заставляет держать наготове валерьянку и нож, потому что завтра, не дай бог, что-то может встать с ног на голову, расслабляет. Становится пресной, требует соли и перца. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
    Перейти а раздел…

    Большая пресс-конференция Путина

    Обсуждение: 4 комментария

    Нужно ли отправлять Ту-160 в музей

    Обсуждение: 8 комментариев

    Американский шантаж привел в ярость китайского дракона

    Обсуждение: 15 комментариев
      Перейти а раздел…

      Слепая девочка потрогала лицо Путина: «Вы очень красивый»

      Трогательная сцена с участием президента Путина произошла после интервью главы государства, которое брала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка, страдающая отсутствием зрения, попросила после интервью потрогать руками лицо главы государства
      Подробности...

      Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель

      В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»
      Подробности...

      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев
        Перейти а раздел…
        Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?
        • Да

        • Нет

        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Захарова прокомментировала проверку Би-би-си Роскомназором
          Роскомнадзор проверит Би-би-си после решения Ofcom по RTВ Кремле ответили на «курьезный» твит ТрампаСовфед одобрил закон о декриминализации репостовУкраина тайком продлила соглашение о покупке российского ядерного топлива
          Одобрено второе официальное название Кемеровской областиВ Раде признали нарушение конституции в ситуации с УПЦРоссийский генерал упрекнул дипломата США в зависти к Ту-160МИД отреагировал на учреждение на Украине «дня Бандеры»
          Немецкие СМИ заявили об утрате доверия к США после решения Трампа по СирииВ Минске признали раскольнической «новую церковь» УкраиныАмериканские СМИ сказали, кто выиграл и проиграл от решения Трампа вывести войска из СирииМинистр обороны Украины заявил о повышении боевых возможностей ВМС

          Главная тема


          Россия и США начинают новый этап борьбы за космос

          «Я не шучу»


          Симоньян перечислила «любимое» из претензий Британии к RT

          зенитно-ракетный комплекс


          Турция отреагировала на сообщения о передаче США С-400 для «изучения»

          «слабые электоральные позиции»


          Москва приготовилась к обострению отношений с Украиной

          Видео

          «бесцеремонная попытка»


          Посол США в Германии заявил об «удушающих последствиях» «Северного потока – 2»

          «хотите скандал устроить?»


          Дюжина самых ярких моментов пресс-конференции Владимира Путина

          Керченский пролив


          Киев огрызнулся на просьбу США

          «метро для автомобилей»


          Новое изобретение Маска оказалось дорогим и бессмысленным

          подозрения в коррупции


          «Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах

          Гуманизация законодательства


          Егор Холмогоров: Русским разрешили не «фильтровать базар»

          «Лихие девяностые»


          Игорь Молотов: Тосковать по Сталину, взрывать и убивать ради Ленина

          Мировой гегемон


          Дмитрий Родионов: Последний довод США против «Северного потока – 2» – война

          на ваш взгляд


          Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?

          Названы вероятные преемники Мэттиса на посту главы Пентагона

             21 декабря 2018, 11:38
          Фото: Mike Blake/Reuters
          Текст: Андрей Резчиков

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          «Трамп должен демонстрировать верность своей избирательной программе. Это некий шанс на движение Трампа в умеренную сторону и на то, что на должность главы Пентагона придет человек, более соответствующий этим приоритетам», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя отставку Джеймса Мэттиса. При этом наиболее вероятные преемники отнюдь не относятся к умеренным.

          Политолог-американист Борис Межуев рассказал, кого в американских медиа прочат на должность главы Пентагона вместо уходящего в отставку Джеймса Мэттиса. По его словам, это сенатор от Арканзаса Том Коттон и сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм. Обоих объединяет то, что их ассоциируют с фигурой сенатора-республиканца Джона Маккейна, который умер в этом году и зарекомендовал себя одним из самых ярых критиков России.

          «Коттон – это любимая фигура неоконсерваторов. Молодой ветеран иракской войны, который воспринимается наследником Джона Маккейна. Линдси Грэм – это соратник Маккейна все годы работы в Сенате. Очень известный нам персонаж. Но Коттон – более реальный кандидат», – рассказал Межуев.

          По его словам, с появлением двух этих фигур «ничего хорошего ни России, ни миру не светит».

          «С уходом Мэттиса линия Болтон-Помпео (советник по нацбезопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео – прим. ВЗГЛЯД), при внутреннем разногласии между ними, становится почти безальтернативной в команде национальной безопасности. Захочет ли Трамп уравновесить эту линию менее «ястребиной» фигурой или он однозначно сделал ставку на этих людей?», – задается вопросом Борис Межуев.

          «С одной стороны, есть определенные элитные группы, которые заинтересованы в продолжении усиления этой линии, враждебности по отношению к Ирану и отчасти Китаю. С другой стороны, помимо этих групп есть желание Трампа избраться на второй срок», – отмечает эксперт.

          Он указывает: если Трамп начнет войну, очередную внешнеполитическую авантюру, то это сомнительно скажется на его шансах переизбраться. «Президент должен демонстрировать верность своей избирательной программе. Это некий шанс на движение Трампа в умеренную сторону и на то, что на должность главы Пентагона придет человек, более соответствующий этим приоритетам», – подытожил Межуев.

          Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис официально объявил президенту Дональду Трампу о своем уходе в отставку.

          Трамп сообщил в Twitter, что Мэттис, уходит на пенсию «с отличием». Президент отметил, что Мэттис помогал добиться согласия от партнеров США на оплату их доли военных обязательств (что, напомним, было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа).
          Но из прошения Мэттиса об отставке следует: шеф Пентагона уходит из-за разногласий с Трампом, отмечает ТАСС.  NBC опубликовал письмо Мэттиса Трампу, в котором Мэттис заявил, что тот имеет право на «министра обороны, у кого взгляды более схожи» со взглядами самого президента США.

          В том же письме глава Пентагона отметил, что США не смогут защитить свои интересы без крепких союзнических отношений и «проявления уважения к союзникам».

          Добавим, что Мэттис также раскритиковал Россию и Китай. По его мнению, эти страны «хотят сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью». Министр обороны США призвал «использовать все инструменты американской мощи для обеспечения совместной обороны».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............