Названы вероятные преемники Мэттиса на посту главы Пентагона

«Трамп должен демонстрировать верность своей избирательной программе. Это некий шанс на движение Трампа в умеренную сторону и на то, что на должность главы Пентагона придет человек, более соответствующий этим приоритетам», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя отставку Джеймса Мэттиса. При этом наиболее вероятные преемники отнюдь не относятся к умеренным.

Политолог-американист Борис Межуев рассказал, кого в американских медиа прочат на должность главы Пентагона вместо уходящего в отставку Джеймса Мэттиса. По его словам, это сенатор от Арканзаса Том Коттон и сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм. Обоих объединяет то, что их ассоциируют с фигурой сенатора-республиканца Джона Маккейна, который умер в этом году и зарекомендовал себя одним из самых ярых критиков России.

«Коттон – это любимая фигура неоконсерваторов. Молодой ветеран иракской войны, который воспринимается наследником Джона Маккейна. Линдси Грэм – это соратник Маккейна все годы работы в Сенате. Очень известный нам персонаж. Но Коттон – более реальный кандидат», – рассказал Межуев.

По его словам, с появлением двух этих фигур «ничего хорошего ни России, ни миру не светит».

«С уходом Мэттиса линия Болтон-Помпео (советник по нацбезопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео – прим. ВЗГЛЯД), при внутреннем разногласии между ними, становится почти безальтернативной в команде национальной безопасности. Захочет ли Трамп уравновесить эту линию менее «ястребиной» фигурой или он однозначно сделал ставку на этих людей?», – задается вопросом Борис Межуев.

«С одной стороны, есть определенные элитные группы, которые заинтересованы в продолжении усиления этой линии, враждебности по отношению к Ирану и отчасти Китаю. С другой стороны, помимо этих групп есть желание Трампа избраться на второй срок», – отмечает эксперт.

Он указывает: если Трамп начнет войну, очередную внешнеполитическую авантюру, то это сомнительно скажется на его шансах переизбраться. «Президент должен демонстрировать верность своей избирательной программе. Это некий шанс на движение Трампа в умеренную сторону и на то, что на должность главы Пентагона придет человек, более соответствующий этим приоритетам», – подытожил Межуев.

Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис официально объявил президенту Дональду Трампу о своем уходе в отставку.

Трамп сообщил в Twitter, что Мэттис, уходит на пенсию «с отличием». Президент отметил, что Мэттис помогал добиться согласия от партнеров США на оплату их доли военных обязательств (что, напомним, было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа).

Но из прошения Мэттиса об отставке следует: шеф Пентагона уходит из-за разногласий с Трампом, отмечает ТАСС. NBC опубликовал письмо Мэттиса Трампу, в котором Мэттис заявил, что тот имеет право на «министра обороны, у кого взгляды более схожи» со взглядами самого президента США.

В том же письме глава Пентагона отметил, что США не смогут защитить свои интересы без крепких союзнических отношений и «проявления уважения к союзникам».

Добавим, что Мэттис также раскритиковал Россию и Китай. По его мнению, эти страны «хотят сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью». Министр обороны США призвал «использовать все инструменты американской мощи для обеспечения совместной обороны».