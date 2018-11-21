Военный эксперт: Глава Пентагона Мэттис не вел себя как бешеный пес

«В случае разногласий Трамп может уволить любого министра обороны, который будет препятствовать главе государства применять ядерное оружие в превентивном ядерном ударе», – заявил газете ВЗГЛЯД профессор Академии военных наук РФ Владимир Козин. Он дал оценку действиям главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который объявил о предстоящей отставке.

Профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин назвал одной из причин отставки Джеймса Мэттиса с поста главы Пентагона серьезные разногласия с президентом США Дональдом Трампом по поводу скорости и темпов создания космических сил как шестого вида Вооруженных сил.

«Также возникли большие проблемы по поводу развертывания систем ПРО и по ряду других мелких вопросов. Поэтому неслучайно, что Мэттис инициативно подал заявление Трампу об уходе со своего поста», – сказал Козин.

Что касается стиля управления Мэттиса, то Козин считает, что тот, вопреки своему прозвищу, не вел себя как «бешеный пес», «по крайней мере, на публике он держался довольно спокойно, корректно, выдержанно, соответственно своему большому возрасту и должностному статусу». Это прозвище Мэттис получил еще во времена армейской службы.

«Трудно сказать, почему он получил такие ярлыки в свое время. Мэттис был решительно настроен при ведении боевых операций в Ираке и Афганистане. Там были довольно существенные жертвы с обеих сторон, а никакой победы Америке это не принесло и не принесет», – подчеркнул эксперт.

Козин добавил, что вне зависимости от того, кто руководит Пентагоном, главным все равно является президент – верховный главнокомандующий. Примером того, что шеф Пентагона не может влиять на военную политику президента, служит право главы государства единолично решать вопрос о применении ядерного оружия в инициативном, то есть первом, ударе.

«Президент США не обязан консультироваться ни с министром обороны, ни с госсекретарем, ни с Конгрессом, когда ему взбредет в голову желание нажать ядерную кнопку», – подытожил Козин.

Напомним, накануне Мэттис официально объявил Дональду Трампу о своем уходе в отставку.

Президент США сообщил в Twitter, что Мэттис уходит на пенсию «с отличием». Трамп подчеркнул, что Мэттис помогал добиться согласия от партнеров США на оплату их доли военных обязательств (это, напомним, было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа). Но из прошения Мэттиса об отставке следует – он уходит из-за разногласий с Трампом, отмечает ТАСС. NBC опубликовал письмо Мэттиса Трампу, в котором руководитель военного ведомства заявил, президент США имеет право на «министра обороны, у кого взгляды более схожи» со взглядами самого Трампа.

В том же письме Мэттис отметил, что США не смогут защитить свои интересы без крепких союзнических отношений и «проявления уважения к союзникам».

Ушедший в отставку шеф Пентагона также раскритиковал Россию и Китай. По его мнению, эти страны «хотят сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью». Мэттис призвал «использовать все инструменты американской мощи для обеспечения совместной обороны».