Назван статус российских космонавтов по делу о дыре в «Союзе»

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Артемьев проходят свидетелями в расследовании причин появления отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Источник сообщил, что следователи «будут собирать показания космонавтов как у свидетелей», передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что следственные органы допросят Прокопьева и Артемьева по данному делу.

В четверг спускаемая капсула «Союза» успешно приземлилась, доставив российского космонавта Прокопьева, европейского астронавта Александра Герста и американского астронавта Серину Ауньен-Чэнселлор.

Они доставили на Землю улики, требуемые для расследования причин появления «дырки» в «Союзе».