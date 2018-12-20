Космонавта Прокопьева решили допросить из-за «дырки» в «Союзе»

Следственные органы и служба безопасности Роскосмоса допросят вернувшегося с МКС космонавта Сергея Прокопьева в связи с появлением отверстия в корабле «Союз МС-09», сообщил источник.

«У обоих космонавтов будут взяты показания о произошедшем», – сообщил источник РИА «Новости», имея в виду также космонавта Олега Артемьева.

Он отметил, что Прокопьев может встретиться с компетентными органами через несколько дней.

Другой источник сообщил, что следователи уже поговорили с Артемьевым, который вернулся с МКС в октябре.

Артемьев и Прокопьев были единственными российскими космонавтами на МКС в момент обнаружения утечки воздуха из корабля «Союз МС-09» и обнаружения отверстия.

В четверг утром спускаемая капсула «Союза» успешно приземлилась, доставив российского космонавта Сергея Прокопьева, европейского астронавта Александра Герста и американского астронавта Серину Ауньен-Чэнселлор. Они доставили на Землю улики, необходимые для расследования причин появления «дырки» в «Союзе».

Поисково-спасательная служба взяла капсулу с уликами под охрану.