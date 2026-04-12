Минобороны поздравило войска ПВО России с профессиональным праздником
Специалисты противовоздушной обороны (ПВО) в воскресенье отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в Минобороны России.
Военнослужащие войск противовоздушной обороны России отмечают свой профессиональный праздник, передает РИА «Новости». День войск ПВО отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля, в этом году выпал на 12 число.
В Минобороны России сообщили: «Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты противовоздушной обороны (ПВО). Главная задача соединений и воинских частей ПВО – прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных сил России и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника».
Впервые подразделения ПВО были задействованы еще во времена Первой мировой войны, когда на полях сражений стали использовать авиацию, аэростаты и дирижабли. С этого времени специалисты непрерывно развивали технологии и методы защиты воздушного пространства.
Минобороны отметило, что с первых дней начала специальной военной операции военнослужащие подразделений войск ПВО активно участвуют в борьбе с воздушным противником в районе боевых действий, а также обеспечивают прикрытие приграничных районов и важных объектов на территории России. Кроме того, войска ПВО круглосуточно обеспечивают безопасность неба над российскими городами при любых погодных условиях и в любое время года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за два года спецоперации российские войска противовоздушной обороны уничтожили более 30 тысяч средств воздушного нападения противника.
В марте дежурные расчеты за шесть часов перехватили 97 украинских беспилотников над семью регионами страны.
В начале апреля военные за одну ночь нейтрализовали 69 вражеских дронов.