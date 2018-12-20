«Единая Россия» проконтролирует строительство мусороперерабатывающих заводов

Проект партии «Единая Россия» «Чистая страна» возьмет под контроль реализацию поставленной президентом Владимиром Путиным задачи по строительству 200 мусороперерабатывающих заводов в стране к 2024 году, заявил координатор партпроекта, председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

«Та задача, которую поставил Президент и по организации раздельного сбора мусора, и по строительству предприятий по мусоропереработке, и по ликвидации несанкционированных свалок, не только актуальна, но и выполнима. Речь идет об организации мусоропереработки, развитии направления замкнутого цикла, вторичного использования отходов, ликвидации несанкционированных свалок», – приводятся его слова в пресс-релизе «Единой России».

Он отметил, что партия будет смотреть и анализировать, как работа проводится в российских регионах.

«А в феврале подведем промежуточные итоги – на какой стадии находятся регионы при переходе на новую систему обращения с отходами», – заявил Бурматов.

Координатор партпроекта добавил, что благодаря своей широкой сети региональных, местных и первичных организаций партия способна проверить и направить эту работу.

Кроме того, отметил он, в рамках партийного проекта «Чистая страна» есть направления, которые касаются рекультивации свалок, внедрения передовых практик, связанных с отходами в части и раздельного накопления мусора, и его переработки. Контроль над реализацией этих задач также возьмет на себя партийный проект.

«До последнего времени этим никто не занимался, и этот вопрос постоянно поднимался нашими гражданами. Сейчас же эта задача может быть выполнена, и наш партийный проект «Чистая страна» на это направлен. Партия будет участвовать в этом процессе как орган, который будет контролировать выполнение поставленной президентом задачи», – заявил Бурматов.

Напомним, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин поставил задачу построить как минимум 200 мусороперерабатывающих заводов в России до 2024 года.