Путин рассказал о своем здоровье

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции коротко рассказал о своем состоянии здоровья.

В ответ на вопрос журналистки о самочувствии Путин под смех зала сказал: «Не дождетесь!»

«Что касается здоровья, то оно как у всех. Я, слава богу, занимаюсь спортом, стараюсь следить за здоровьем. Но так же, как у всех, в межсезонье могут быть гриппы и тому подобное», - рассказал президент.

Также журналистка предложила создать в правительстве России министерство идей. Путин назвал это «хорошей идеей». «Но я исходил из того, что министерство экономического развития должно выполнять эту функцию – генерирование идей в сфере экономии», - отметил он. Путин предложил авторам подробнее продумать содержание своей инициативы.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной пресс-конференции.