Латвийский сайт с архивами КГБ перестал работать

Сайт, на котором Латвия обещала в четверг вечером опубликовать секретные документы КГБ, перестал работать.

Документы должны появиться на сайте Латвийского национального архива www.arhivi.gov.lv в разделе kgb.arhivi.lv. Сейчас зайти на сайт невозможно, передает РИА «Новости».

В латвийском национальном архиве опасаются, что сайт не выдержит нагрузки из-за повышенного интереса к теме.

В октябре сейм Латвии принял закон о публикации документов советского КГБ в интернете до конца 2018 года. До этого Бюро по защите конституции предупредило, что публикация может создать определенные риски, в том числе снизить доверие жителей к службам безопасности.

В июне в Латвии прекратила работу Комиссия по научному исследованию деятельности КГБ СССР, которая рекомендовала опубликовать архивы, содержащие списки сотрудников и агентуры.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему раскрытие архивов вызвало в Латвии немалый ажиотаж.