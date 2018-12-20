Владимир Путин высказался по делу Льва Пономарева

Президент Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что не может подвергать сомнению законность решения суда по правозащитнику Льву Пономареву.

У Путина спросили, как он относится к тому, что 77-летнего правозащитника Льва Пономарева арестовали на 16 суток за пост в Facebook.

«Насколько я знаю, суд принял решение за то, что он призывал к участию в несанкционированных акциях. Не могу ставить под сомнение решение суда», – ответил Путин.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

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