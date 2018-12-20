Путин напомнил СМИ, в чем сила

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции напомнил СМИ, в чем сила и к чему надо стремиться в своей работе.

«Правда не в силе, а сила в правде. В этой формуле заложено и призвание СМИ. Сила в правде, только так средства массовой информации могут завоевать доверие миллионов людей», – заявил Путин.

По его словам, сейчас доверие к СМИ подорвано процессами коммерциализации, однако надо стремиться быть максимально объективными.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

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