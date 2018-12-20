В Минкультуры отреагировали требование Германии вернуть ценности

О возврате культурных ценностей, вывезенных из Германии после Второй мировой войны, речи быть не может, сообщил глава департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

«Ни о каком возврате ценностей речи идти не может... Даже ставить такой вопрос неправильно. Могут быть какие-то межправительственные соглашения, договоренности об обмене, но ставить вопрос о том, что надо возвращать то, что было в 1945 году закреплено, категорически нельзя», – цитирует Кононова РИА «Новости».

По его словам, российские музеи сами ищут похищенные в годы войны ценности, которые появляются на американских и европейских аукционах. Они покупают их на собственные средства или средства из бюджета.

В четверг газета «Известия» сообщала о том, что Германия призвала Россию вернуть культурные ценности, вывезенные с немецкой территории после Второй мировой войны. Член Совета Федерации Игорь Морозов назвал это «пустым заявлением».

Замдиректора Института культурного и природного наследия Алексей Лебедев отмечал, что не существует общих международных соглашений об обязательстве возврата культурных ценностей.