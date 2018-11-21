В Совфеде ответили на требование Германии о возврате трофеев СССР

«Это требование не будет не иметь никаких последствий», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Игорь Морозов по поводу обращения Германии к России о возврате культурных ценностей, вывезенные из страны после окончания Великой Отечественной войны.

Член Совета Федерации Игорь Морозов назвал «пустым заявлением» требование Германии вернуть ей культурные ценности, вывезенные советскими гражданами с ее территории после окончания Великой Отечественной войны. Морозов считает подобные заявления проявлением информационной войны Запада против России.

«Это требование не будет не иметь никаких последствий», – сказал сенатор.

Как пояснил Морозов, ранее в Германию было передано достаточно много культурных ценностей в обмен на те ценности, «которые были вывезены немцами из СССР в годы оккупации».

В четверг газета «Известия» сообщила о том, что Германия призвала Россию вернуть культурные ценности, вывезенные с немецкой территории после Второй мировой войны. Издание ссылается на бюро уполномоченного по вопросам культуры в правительстве ФРГ Моники Грюттерс.

Одновременно Берлин готов вести переговоры по возвращению российского наследия, вывезенное в Германию во времена оккупации Советского Союза.

Германия подняла вопрос о реституции (возвращении) трофейных культурных ценностей после распада СССР, пик дискуссии пришелся на 1994 год – вопросы возвращения перемещенных произведений искусства обсуждался в ходе подготовки встречи Бориса Ельцина с тогдашним канцлером Гельмутом Колем. В 1998 году был принят закон о «О культурных ценностях, перемещенных в СССР в результате второй мировой войны», который объявил эти произведения искусства собственностью России.

«Поэтому, когда пошел дисбаланс в этой работе, то был подготовлен и принят закон, запрещающий к вывозу из России всех культурных ценностей, – пояснил сенатор Морозов. – Я думаю, что посольство Германии просто не в курсе того, что произошло во времена взаимного обмена. Это предмет достаточно сложных переговоров, которые должны быть основаны на взаимности».

По оценке немецкой стороны, в России находится более 1 млн перемещенных произведений искусства и около 4,6 млн редких книг и манускриптов, вывезенных из Германии после Второй мировой войны. Музейную ценность, по германской оценке представляют 200 тысяч объектов. По данным российской стороны, речь идёт примерно о 1,3 млн книг, 250 тысячах музейных предметов и более 266 тысяч архивных дел. Символом «перемещенных ценностей» стал хранящийся в Пушкинском музее «клад Приама» – золото Трои, обнаруженное знаменитым археологом Генрихом Шлиманом.

Москва время от времени передает немецкой стороне отдельные ценности в качестве жертва доброй воли. Например, в 2000 году Михаил Швыдкой (тогда – министр культуры) передал германскому коллеге свидетельство на право вывоза из России 101 произведения графики из коллекции бременского Кунстхалле. Год спустя тот же Швыдкой немецкой стороне некоторые реликвии, вывезенные после войны из Дрезденской галереи.

Швыдкой, ныне занимающий пост спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству заявил «Известиям»: говорить об обмене трофейными ценностями бессмысленно при нынешних политических условиях, когда Россия находится под западными санкциями и «когда нет настоящей атмосферы доверия между странами». Чиновник также напомнил, что, во-первых, не надо забывать об уничтоженных нацистами сотнях тысяч произведений искусства на оккупированной территории. Во-вторых, СССР после войны вернул ГДР свыше 1,6 миллиона художественных произведений, включая мраморные фризы Пергамского алтаря.