Собянин открыл новую станцию московского метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую станцию «Беломорская», расположенную на Замоскворецкой линии метро.

«Это большое событие для Левобережного района – открывается долгожданная станция. На перспективных планах она была обозначена еще в 60-х годах, не прошло и шестидесяти лет, как эта станция появилась», – сказал Собянин, передает РИА «Новости».

Новая станция располагается между станциями «Речной вокзал» и «Ховрино», через нее могут проходить до 110 тыс. пассажиров за сутки.

Глава города отметил, что строить станцию на работающей ветке метро было сложно.

«Но тем не менее работы все выполнены, станция закончена, как говорится, «поехали», – добавил мэр.

В 2018 году введут рекордное количество новых линий и станций метро, 33 километра линий и 17 новых станций, сказал Собянин. Он уточнил, что «Беломорская» позволит разгрузить «Речной вокзал» и поможет городу стать ближе для 140 тыс. жителей Ховрино и Левобережного района.

«Беломорская» находится в северной части города, она проходит вдоль одноименной улицы на пересечении со Смольной. Она стала 260 по счету станцией метро. Строительство началось в 2016 году.

Дизайн интерьера станции основан на теме природы русского севера. Полы облицованы серым сибирским гранитом, колонны и стены выполнены в белом цвете, подвесные потолки – цвета морской волны, а светодиодные инсталляции создают иллюзию северного сияния.

В августе в московском метро открылось движение по новому 14-километровому участку Калининско-Солнцевской линии, включающему семь станций.