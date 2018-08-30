Открылись семь новых станций московского метро

В московском метро открылось движение по новому 14-километровому участку Калининско-Солнцевской линии, включающему семь станций.

Столь протяженный участок вводится впервые за всю историю метрополитена, а открытие сразу семи станций – с 1983 года, передает «Интерфакс».

Новые станции – это «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

Предполагается, что введение нового участка позволит улучшить транспортное обслуживание 600 тыс. москвичей, которые смогут сократить время поездки в центр до 45 минут, передает РИА «Новости».

Ветка в перспективе будет продлена до аэропорта Внуково. В центральной части города она соединится с участком Калининской линии «Третьяковская» – «Новокосино».

«Вводится огромный участок метро – 30 км от «Парка Победы» и «Петровского парка» и до «Рассказовки». Хорошее завершение проекта», – сказал мэр Москвы Собянин, который участвовал в торжественном митинге у станции метро «Рассказовка».

Мэр столицы также открыл электродепо «Солнцево»., которое будет обслуживать новый участок.

Сейчас в московском метрополитене насчитывается 222 станции, не считая Московского центрального кольца, а протяженность линий составляет около 380 км.

В июле мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал, что протяженность московского метрополитена увеличится в три раза в сравнении с 2010 годом.