Вратарь Акинфеев стал абсолютным рекордсменом по числу «сухих» матчей

Матч 16-го тура чемпионата России по футболу против «Ростова» стал для вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева 300-м в карьере без пропущенных мячей, сообщили в пресс-службе «красно-синих».

Встреча в Ростове-на-Дону, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 0:0.

В сообщении на сайте ЦСКА говорится, что «Акинфеев в трехсотый раз в своей карьере сыграл «на ноль». Отмечается, что это рекордный и уникальный для российского футбола показатель, а само событие в ЦСКА назвали эпохальным.

В клубе отмечают, что за все время отметка в 200 «сухих» матчей в карьере покорилась только четырем вратарям: Лев Яшин (203 матча «на ноль»), Евгений Рудаков (206), Сергей Овчинников (215 с учетом зарубежной карьеры) и Ринат Дасаев (252 за период выступлений в СССР и Испании).

Там напомнили, что Акинфеев вошел в число лучших 31 марта 2014 года, когда в матче с нижегородской «Волгой» не пропустил голов в 200-й раз в своей карьере.

«300 матчей «на ноль» до Игоря в отечественном футболе не проводил никто», – подчеркивают в ЦСКА. «История отечественного футбола творится на наших глазах! Браво, капитан!» – добавили в клубе.

1 октября 32-летний Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры за сборную России. Голкипер провел в сборной 14 лет, на его счету 110 матчей. Первым номером национальной команды после ухода Игоря Акинфеева стал Андрей Лунев.

Акинфеева называют автором российского чуда на чемпионате мира в этом году. Напомним, что наша сборная впервые в современной истории дошла до 1/4 финала ЧМ. Народное интернет-творчество посвятило множество работ «ноге Акинфеева», который защищал ворота.