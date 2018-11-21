Военный эксперт рассказал, чем опасен для американцев комплекс «Пенициллин»

Комплекс «Пенициллин» является на данный момент апофеозом в области контрбатарейной войны, рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Дмитрий Дрозденко. А учитывая еще, что наши артиллерийские системы стреляют быстрее, для американцев это действительно представляет определенную опасность, добавил он.

И у нас, и у американцев существуют системы, которые по траектории снаряда, по его баллистическим параметрам вычисляют, где находится батарея, чтобы нанести удар, отметил Дрозденко. Он напомнил, что комплексы, созданные в подобных целях, хотя и не такого уровня, как «Пенициллин», американцы передавали украинцам, и потом они были захвачены на Донбассе.

В то же время Дрозденко подчеркнул: «Аналоги есть у всех. Но, так сказать, танки есть у всех, но «Армата» только у нас. Это комплекс другого поколения, он качественно другой». В числе основных преимуществ 1Б75 «Пенициллин» эксперт назвал, прежде всего то, что он обнаруживает артиллерию с помощью пассивных средств – звуковых и инфракрасных, не используя активные РЛС. «Соответственно он невидим с точки зрения радиолокационных станций противника и при этом точен», –указал собеседник.

Кроме того, комплекс способен очень быстро обнаруживать цель, в течение нескольких секунд. «Это очень важно. То есть снаряды только появились, он тут же получает максимально быстро информацию и вычисляет, что это летит и откуда оно летит. Чем быстрее будет информация о координатах цели, тем быстрее будет нанесен ответный удар, и батарея противника тогда не успеет сняться с места», – объяснил Дрозденко.

Он также выделил высокую скорость развертывания «Пенициллина». «Приехал в район, быстро раскрылся, и тут же выясняет, что и где находится», – рассказал эксперт.

Дрозденко рассказал, что все эти преимущества особенно важны ввиду того, что со средствами артиллерийской разведки обычно борются довольно примитивными способами – сокращением время развертывания и свертывания артиллерии. «Если мы возьмем наши примеры, то это гаубица «Коалиция», которая наносит удар – делает два-три выстрела – после чего сворачивается и уезжает. То есть снаряды еще не попали в цель, их еще не определили, они еще летят, а машина уже уезжает. То же самое касается наших систем залпового огня «Торнадо-С», «Торнадо-Г», – подчеркнул собеседник.

Американцы, по его словам, также работают в этом направлении, однако несколько отстают. «Они островная держава, назовем это так, они с двух сторон граничат с дружественными странами, а с двух сторон их защищают два океана. Поэтому у них и поведение островное. У них сильный флот, но если говорить о сухопутных силах, то здесь немножко идет с отставанием. А у нас наоборот все заточено на защиту, причем в основном от сухопутных сил. Мы гораздо больше воевали на суше, чем они», – пояснил эксперт.

«Таким образом, комплекс «Пенициллин» является на данный момент апофеозом в области контрбатарейной войны и артиллерийской разведки, позволяющим пассивными средствами вычислить, где находится батарея противника. А учитывая, что у нас время развертывания и время нанесения огневого удара меньше, чем у американцев, то есть мы стреляем быстрее, то для них это действительно представляет определенную опасность», – резюмировал Дрозденко.

Напомним, американское военно-политическое издание National Interest опубликовало материал о российском автоматизированном комплексе звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Издание считает, что данный комплекс может стать новым «способом для уничтожения американской тяжелой артиллерии».