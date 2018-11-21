Военный эксперт рассказал, чем опасен для американцев комплекс «Пенициллин»

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2 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:56  |  vz.ru
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Центр меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе

Воровство энергоресурсов уже стало частью кавказской культурыФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Владимир Путин лично обратил внимание на воровство энергоресурсов на Северном Кавказе. Почему столь давняя проблема, особенно распространенная в кавказских республиках, не решена до сих пор? Как именно воруют энергоресурсы в этих регионах – и как это связано с особенностями местной культуры? Подробности...
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Почему Путин в ответ не стал наказывать украинцев

Путин ответил на козни киевских властей упрощением режима пребывания в России для граждан УкраиныФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин решил не вводить симметричных мер в ответ на запрет властей Украины въезда на свою территорию российских мужчин. Более того, президент заявил о намерении упростить получение российского гражданства для украинцев. Почему такой ответ гораздо лучше любых запретительных мер и зачем Путин так заботится об украинских мигрантах? Подробности...
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Общество сделало выбор между словами Пархоменко и делами доктора Лизы

Пархоменко оскорбил доктора Лизу и Нюту Федермессер, забыв об их колоссальном социальном вкладеФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Вступившая в ОНФ учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер стала настоящим объектом травли либеральной общественности. Публицист Сергей Пархоменко сравнил ее с доктором Лизой, которая спасала детей в Донбассе и Сирии, обозвав при этом последнюю «потасканным ничтожеством». В ответ он получил реакцию от коллег, на которую, вероятно, не рассчитывал. Подробности...
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Почему провалилась операция израильского спецназа

Израильский спецназ не всегда работает в подобном обмундировании – порой бойцы переодеваются в арабовФото: UPPA/ZUMA/Global Look Press
В прессу утекла информация об одном из самых громких провалов израильских спецслужб последнего времени. Стали известны подробности операции спецназа ЦАХАЛ, в результате которой был убит командир элитного отряда. Выяснилось, какую именно задачу выполнял спецназ и что повлияло на провал операции. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Что общего у матерщинника с эксгибиционистом

Дометий Завольский, историк-архивист
Большинство непристойных слов издавна считались непристойными потому, что они связаны с «заветной» половой сферой. Следовательно, они обнажают то, что на людях должно быть сокрыто. Хотя вот это «на людях» можно трактовать весьма различно. Подробности...
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Мосье, пойдемте на баррикады, пока не угасло

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
«И не бензоколонки надо захватывать, а банки! – говорит женщина, отглатывая из бокала. – Тогда правительство возьмут за яйца, и эти гады сделают все, что пожелаешь. Вот вы, мосье, почему тут сидите?» Подробности...
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Telegram уничтожает русскую журналистику

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Оппозиция просто проспала эту площадку и теперь сильно расстраивается. Потому что без ежедневной накачки на других платформах – типа того же радио «Эхо Москвы», условно оппозиционные авторы сидели бы на уровне канала «Дачный участок». Подробности...
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    Чем обернулось военное положение на Украине

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?

          Военный эксперт рассказал, чем опасен для американцев комплекс «Пенициллин»

             2 декабря 2018, 19:18
          Фото: кадр из видео
          Текст: Никита Коваленко

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          Комплекс «Пенициллин» является на данный момент апофеозом в области контрбатарейной войны, рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Дмитрий Дрозденко. А учитывая еще, что наши артиллерийские системы стреляют быстрее, для американцев это действительно представляет определенную опасность, добавил он.

          И у нас, и у американцев существуют системы, которые по траектории снаряда, по его баллистическим параметрам вычисляют, где находится батарея, чтобы нанести удар, отметил Дрозденко. Он напомнил, что комплексы, созданные в подобных целях, хотя и не такого уровня, как «Пенициллин», американцы передавали украинцам, и потом они были захвачены на Донбассе.

          В то же время Дрозденко подчеркнул: «Аналоги есть у всех. Но, так сказать, танки есть у всех, но «Армата» только у нас. Это комплекс другого поколения, он качественно другой». В числе основных преимуществ 1Б75 «Пенициллин» эксперт назвал, прежде всего то, что он обнаруживает артиллерию с помощью пассивных средств – звуковых и инфракрасных, не используя активные РЛС. «Соответственно он невидим с точки зрения радиолокационных станций противника и при этом точен», –указал собеседник.

          Кроме того, комплекс способен очень быстро обнаруживать цель, в течение нескольких секунд. «Это очень важно. То есть снаряды только появились, он тут же получает максимально быстро информацию и вычисляет, что это летит и откуда оно летит. Чем быстрее будет информация о координатах цели, тем быстрее будет нанесен ответный удар, и батарея противника тогда не успеет сняться с места», – объяснил Дрозденко.

          Он также выделил высокую скорость развертывания «Пенициллина». «Приехал в район, быстро раскрылся, и тут же выясняет, что и где находится», – рассказал эксперт.

          Дрозденко рассказал, что все эти преимущества особенно важны ввиду того, что со средствами артиллерийской разведки обычно борются довольно примитивными способами – сокращением время развертывания и свертывания артиллерии. «Если мы возьмем наши примеры, то это гаубица «Коалиция», которая наносит удар – делает два-три выстрела – после чего сворачивается и уезжает. То есть снаряды еще не попали в цель, их еще не определили, они еще летят, а машина уже уезжает. То же самое касается наших систем залпового огня «Торнадо-С», «Торнадо-Г», – подчеркнул собеседник.

          Американцы, по его словам, также работают в этом направлении, однако несколько отстают. «Они островная держава, назовем это так, они с двух сторон граничат с дружественными странами, а с двух сторон их защищают два океана. Поэтому у них и поведение островное. У них сильный флот, но если говорить о сухопутных силах, то здесь немножко идет с отставанием. А у нас наоборот все заточено на защиту, причем в основном от сухопутных сил. Мы гораздо больше воевали на суше, чем они», – пояснил эксперт.

          «Таким образом, комплекс «Пенициллин» является на данный момент апофеозом в области контрбатарейной войны и артиллерийской разведки, позволяющим пассивными средствами вычислить, где находится батарея противника. А учитывая, что у нас время развертывания и время нанесения огневого удара меньше, чем у американцев, то есть мы стреляем быстрее, то для них это действительно представляет определенную опасность», – резюмировал Дрозденко.

          Напомним, американское военно-политическое издание National Interest опубликовало материал о российском автоматизированном комплексе звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Издание считает, что данный комплекс может стать новым «способом для уничтожения американской тяжелой артиллерии».


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