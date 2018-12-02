В Израиле начато расследование из-за антирусского граффити в Ашдоде

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Центр меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе

Воровство энергоресурсов уже стало частью кавказской культурыФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Владимир Путин лично обратил внимание на воровство энергоресурсов на Северном Кавказе. Почему столь давняя проблема, особенно распространенная в кавказских республиках, не решена до сих пор? Как именно воруют энергоресурсы в этих регионах – и как это связано с особенностями местной культуры? Подробности...
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Пентхаус для Путина в Трамп-Тауэр придумала американская разведка

Бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн рассказывает о своем клиентеФото: Jonathan Ernst/Reuters
Одной из причин, побудивших Трампа отказаться от встречи с Владимиром Путиным, стала новая порция разоблачений его «русских связей» – столь же абсурдная, как и предыдущая, но вызывающая в США много шума. Теперь речь идет о том, что компания Трампа якобы собиралась подарить Владимиру Путину пентхаус в Москве – и переговоры об этом шли даже тогда, когда миллиардер уже был выдвинут кандидатом в президенты от Республиканской партии. Подробности...
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Общество сделало выбор между словами Пархоменко и делами доктора Лизы

Пархоменко оскорбил доктора Лизу и Нюту Федермессер, забыв об их колоссальном социальном вкладеФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Вступившая в ОНФ учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер стала настоящим объектом травли либеральной общественности. Публицист Сергей Пархоменко сравнил ее с доктором Лизой, которая спасала детей в Донбассе и Сирии, обозвав при этом последнюю «потасканным ничтожеством». В ответ он получил реакцию от коллег, на которую, вероятно, не рассчитывал. Подробности...
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Турция поплатилась за отказ от российского вертолета

США лишили турецкие боевые вертолеты T129 ATAK двигателейФото: tai.com.tr
США наказали Турцию за покупку С-400 задержкой поставок двигателей для турецких ударных вертолетов T-129. И нет никаких гарантий, что эти поставки вообще состоятся. Турки вынуждены спешно искать того, кто проведет ремоторизацию их боевой техники. Может быть, это могла бы сделать Россия? А самое интересное, что в свое время у Анкары был шанс избежать этой ситуации – купив российские вертолеты. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Что общего у матерщинника с эксгибиционистом

Дометий Завольский, историк-архивист
Большинство непристойных слов издавна считались непристойными потому, что они связаны с «заветной» половой сферой. Следовательно, они обнажают то, что на людях должно быть сокрыто. Хотя вот это «на людях» можно трактовать весьма различно. Подробности...
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Мосье, пойдемте на баррикады, пока не угасло

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
«И не бензоколонки надо захватывать, а банки! – говорит женщина, отглатывая из бокала. – Тогда правительство возьмут за яйца, и эти гады сделают все, что пожелаешь. Вот вы, мосье, почему тут сидите?» Подробности...
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Telegram уничтожает русскую журналистику

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Оппозиция просто проспала эту площадку и теперь сильно расстраивается. Потому что без ежедневной накачки на других платформах – типа того же радио «Эхо Москвы», условно оппозиционные авторы сидели бы на уровне канала «Дачный участок». Подробности...
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    Чем обернулось военное положение на Украине

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?

          В Израиле начато расследование из-за антирусского граффити в Ашдоде

          2 декабря 2018, 13:51

          Текст: Ольга Никитина

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          Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил появление на стене отделения министерства алии (еврейской иммиграции в Израиль) и интеграции в Ашдоде граффити с нападками на русскоязычную общину страны и потребовал как можно скорее задержать виновных.

          На здании ведомства краской написали на иврите «Русских здесь не хотим».

          «Я категорически резко осуждаю граффити против репатриантов из стран бывшего Советского Союза, появившееся в Ашдоде на стенах здания министерства алии и интеграции», – приводит РИА «Новости» заявление израильского премьер-министра.

          Нетаньяху подчеркнул, что «подобным надписям против этой славной алии, внесшей огромный вклад в успех Государства Израиль, нет места». «Надеюсь, ответственные за содеянное будут пойманы как можно скорее», – добавил он.

          Бывшая министр алии и интеграции, жительница Ашдода Софа Ландвер сообщила, что полиция уже начала расследование инцидента, который она назвала «преступлением на национальной почве». Ландвер назвала это явление позорным и призвала к самому жесткому наказанию виновных, чтобы «другим не повадно было».

          Экс-министр также сообщила, что собирается вынести «этот расистский инцидент в Ашдоде» на обсуждение парламентских комиссий по внутренним делам, алии и интеграции.


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