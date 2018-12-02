В Израиле начато расследование из-за антирусского граффити в Ашдоде

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил появление на стене отделения министерства алии (еврейской иммиграции в Израиль) и интеграции в Ашдоде граффити с нападками на русскоязычную общину страны и потребовал как можно скорее задержать виновных.

На здании ведомства краской написали на иврите «Русских здесь не хотим».

«Я категорически резко осуждаю граффити против репатриантов из стран бывшего Советского Союза, появившееся в Ашдоде на стенах здания министерства алии и интеграции», – приводит РИА «Новости» заявление израильского премьер-министра.

Нетаньяху подчеркнул, что «подобным надписям против этой славной алии, внесшей огромный вклад в успех Государства Израиль, нет места». «Надеюсь, ответственные за содеянное будут пойманы как можно скорее», – добавил он.

Бывшая министр алии и интеграции, жительница Ашдода Софа Ландвер сообщила, что полиция уже начала расследование инцидента, который она назвала «преступлением на национальной почве». Ландвер назвала это явление позорным и призвала к самому жесткому наказанию виновных, чтобы «другим не повадно было».

Экс-министр также сообщила, что собирается вынести «этот расистский инцидент в Ашдоде» на обсуждение парламентских комиссий по внутренним делам, алии и интеграции.