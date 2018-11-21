Песков обвинил власти Франции в войне с RT

Информационная война идет в мире на нескольких фронтах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так, по его словам, в США она ведется между главой американского государства Дональдом Трампом и СМИ, а Париж воюет с RT, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

«Это разве не война – не пускать средство массовой информации в президентский дворец?» – заметил Песков, по всей видимости имея в виду случай недопуска представителей российского СМИ в Елисейский дворец в Париже, передает ТАСС.

Он заявил, что «президент (видимо, речь идет о главе Франции Эммануэле Макроне – прим. ВЗГЛЯД) воюет с RT, с нашим средством массовой информации».

Также Песков заявил, что западным СМИ «выгодно демонизировать русских, представлять русских как таких всемогущих и так далее».

Песков рассказал, что не доверяет какому-то одному источнику информации и всегда перепроверяет сведения.

Напомним, во Франции ранее назвали RT France орудием российской «мягкой силы», а журналистам издания запрещали посещать Елисейский дворец.

При этом популярность канала во Франции растет.