Попытка водителя «разобраться» с грузовиком с солдатами попала на видео

В Краснодарском крае солдаты, не поделив дорогу с водителем, набросились на него с кулаками, в сети появились кадры стычки, снятые на видеорегистратор.

На кадрах, опубликованных Mash, видно, как молодые люди в военной форме в ответ на претензии неизвестного водителя выпрыгивают из грузовика и прямо на дороге начинают выяснять с ним отношения. В ходе стычки солдаты несколько раз пустили в ход кулаки.