ПФР рассказал о повышении пенсий с 1 января

Пенсионный фонд России объяснил, как будет рассчитываться прибавка к пенсии, которая будет проиндексирована с 1 января 2019 года.

«Страховая пенсия по старости неработающим пенсионерам с 1 января 2019 года будет проиндексирована на 7,05%. Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров будет увеличен на 1 тыс. рублей. Точный размер будущей пенсии у каждого индивидуален, так как рассчитывается от ее текущего значения», – передает РИА «Новости» сообщение ПФР.

Пенсионный фонд разъясняет, что для пенсии в 6 тыс. рублей прибавка составит 423 рубля, для пенсии в 10 тыс. рублей – 705 рублей.

Средней страховой пенсией является сумма в 14 тыс. 414 рублей. В этом случае прибавка составит 1 тыс. 16 рублей. У пенсионеров, получающих 25 тыс. рублей, прибавка составит 1 тыс. 762,5 рубля.

В ноябре глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что пенсия будет индексироваться раз в год с 1 января 2019 года до 2024 года.

С 2025 года формула расчета пенсий в России будет модернизированы.