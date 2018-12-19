Медведев заявил о важности критики депутатов в адрес правительства

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство эффективно сотрудничает с Госдумой, при этом важна критика депутатов в адрес кабмина.

«(За прошедшие годы) заложены традиции эффективного сотрудничества (Госдумы) с правительством, у нас сложились конструктивные, рабочие отношения», – сказал Медведев, передает ТАСС.

Он добавил, что критики со стороны депутатов достаточно много, что «очень хорошо».

«Я считаю, что, во- первых, как известно, в ходе дискуссии рождается истина, и, во-вторых, никто не должен бронзоветь, каждый руководитель ведомства, когда ему законодатели указывают на те или иные проблемы, должен для себя выводы делать», – сказал Медведев.

Взаимодействие исполнительной власти с депутатами – это «святая обязанность», заявил премьер.

Он рассказал, что последний раз общался с депутатами в мае, когда президент Владимир Путин внес его кандидатуру на пост председателя правительства.

«Я тогда сказал, что правительство готово работать с каждым депутатом Государственной Думы. И считаю, что это святая обязанность исполнительной власти. И также считаю, что мы это в целом делаем достаточно успешно. Хочу искренне поблагодарить вас за сотрудничество», – сказал премьер.

В мае, будучи кандидатом на пост главы правительства, Медведев заявлял депутатам Госдумы, что готов сделать все для развития России.