Медведев рассказал, на что готов пойти для развития России

Кандидат на пост главы правительства России Дмитрий Медведев на пленарном заседании в Госдуме заявил, что готов сделать все для развития страны в случае избрания премьером.

«Хотел бы поблагодарить президента Владимира Владимировича Путина за то доверие, которое мне оказано, за предложение возглавить правительство. Это не только доверие, это огромная ответственность, и в случае принятия соответствующих решений я готов сделать все для развития нашей страны России», – сказал Медведев, передает ТАСС.

По его словам, санкции подтверждают сбой в мировой политике, передает РИА «Новости».

«Мы видим, как быстро меняется мир. Еще совсем недавно он был совсем другим. Я имею в виду не только и не столько санкции, давление на нашу страну. Они лишь подтверждают масштабный сбой в мировой политике, говорят о нарушении мирового политического баланса, выстроенного с таким трудом... Настоящий перелом происходит везде, затрагивает все сферы мироздания – от бытовой жизни, мировоззрения, технологий до политики и экономики», – сказал он.

Медведев заметил, что эти изменения ставят перед человечеством «грандиозные вызовы».



«Население планеты становится старше, растет дефицит трудовых ресурсов, бедность и неравенство усиливаются, ухудшается экология, на сырьевых рынках царит нестабильность, что ставит под угрозу экономическое развитие. Добавлю к этому беспрецедентную по масштабам миграцию, терроризм, региональные конфликты. Все это происходит – что особенно тревожно – на фоне технологических изменений, которые также идут с огромной скоростью», – подчеркнул политик.

Медведев подчеркнул, что Россия была и будет значимой частью мирового сообщества, как бы ее «не пытались выкинуть». Политик отметил, что Россия не может позволить не считаться с ее интересами, и продолжает участвовать во всех международных форматах, не занимаясь самоизоляцией.

«Мы не занимаемся самоизоляцией, поэтому выстраиваем взаимоотношения с разными странами - и на Западе, и на Востоке, и в арабском мире, и в Латинской Америке», – сказал он.

Медведев также заявил, что общей целью власти не должно быть «огосударствление» экономики. По его мнению, России нужно уходить от избыточных ограничений, сковывающих экономику и бизнес. Он добавил, что российским властям необходимо привлечь для решения задачи по стратегическому развитию страны и тех, кто ее поддерживает, и тех, кто критикует.

Кандидат в премьеры заметил, что макроэкономическая стабильность по-прежнему очень важна. Темпы роста ВВП, по его словам, по мере возможности должны быть выше мировых, а инфляция – не выше 4%.

Медведев сообщил, что программа развития экономики до 2024 года и 12 приоритетных нацпроектов станут основой пошаговой работы правительства. Он пообещал, что в случае его утверждения на должности премьера решения нового кабмина станут не менее успешны, чем решения прежнего правительства.

«Конкретные тактические задачи, ключевые показатели должны быть погружены в основные направления деятельности правительства, прогноз социально-экономического развития 2024 года и в 12 приоритетных национальных программ. Эти документы станут комплексным пошаговым планом для правительства на ближайшие шесть лет», – сказал Медведев.

Он также назвал четыре ключевых элемента для развития России. «Указ президента 7 мая, послание Федеральному собранию определяют прежде всего стратегические ориентиры. Задача правительства, конечно, заключается в том, чтобы наполнить их конкретикой. Для этого, на мой взгляд, необходимы четыре составляющие: четкое планирование, финансовые ресурсы, кадры и эффективно работающие механизмы», – заявил и.о. премьера.

RT ведет прямую трансляцию с заседания Госдумы, на котором решится, станет ли Медведев премьером.

Напомним, фракция «Единой России» и ЛДПР поддержали предложенную Путиным кандидатуру Медведева. КПРФ и «Справедливая Россия» выступили против.