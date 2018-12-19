В России разрабатывают план по реализации потенциала Арктики

Правительство России, а также Росатом, РЖД и ряд других компаний до 11 марта подготовят комплексный проект по реализации минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики; также ведомства разработают систему преференций для новых арктических проектов, указывается в поручениях председателя правительства Дмитрия Медведева.

В поручении говорится, что Минприроды, Минэнерго, Минпромторг, Минтранс, Росатом и высшие должностные лица субъектов России, входящих в состав Арктической зоны и относящихся к районам Крайнего Севера, а также другие заинтересованные организации, до 11 марта 2019 года должны подготовить комплексный проект «Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики», передает РИА «Новости».

Премьер также поручил Минвостокразвития, Минэнерго и Минфину подготовить и внести в правительство предложения по созданию системы преференций для новых проектов в указанном регионе.

Минпромторгу, «Объединенной судостроительной корпорации», ССК «Звезда», Росатому и «Новатэку» поручено проработать вопрос о строительстве четырех ледоколов на газомоторном топливе с учетом необходимости их ввода в эксплуатацию до 2023 года.

До 11 января Минтранс должен рассмотреть вопрос о первоочередной реконструкции арктических аэропортов, «включенных в федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» комплексного плана».

Кроме того, до 1 марта ведомство предоставит в правительство предложения об увеличении объемов целевой подготовки в учебных заведениях России летного состава для эксплуатации вертолетов.

Медведев поручил и актуализировать план развития Севморпути с комплексным планом магистральной инфраструктуры, обеспечить синхронизацию реализации арктических инвестпроектов с созданием и развитием транспортной инфраструктуры на период до 2024 года. Доклад должен быть предоставлен в кабмин 15 февраля.

Минэкономразвития, Минэнерго, Минприроды и Минпромторгу на основе планов операторов арктических проектов поручено подготовить прогнозные данные о грузопотоках в восточной части Северного морского пути на период до 2040 года. Срок предоставления результатов исследований в Минтранс и кабмин – 1 февраля 2019 года.

Кроме того, Минэкономразвития, Минфин, Минэнерг должны будут рассмотреть вопрос создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) на Таймыре в Красноярском крае.

Напомним, 11 декабря Дмитрий Медведев провел в поселке Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе совещание по вопросам развития Арктики.

Отметим, что в ноябре правительству России предложили возобновить проект строительства порта Индига в Ненецком АО, который ранее планировали использовать для экспорта сжиженного газа.