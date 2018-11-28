В России вспомнили про мегапроект порта в Арктике

Правительству предложили возобновить проект строительства порта Индига в Ненецком АО, который ранее планировали использовать для экспорта сжиженного газа.

Предложение поддержать создание порта Индига содержится в презентации рабочей группы по содействию реализации новых инвестпроектов от 21 ноября, сообщает «Коммерсант».

Проект предполагает и строительство железной дороги Сосногорск – Индига.

Порт планируется использовать для экспорта по Севморпути 70 млн тонн грузов, из которых 50 млн тонн – уголь из Кузбасса.

Стоимость строительства оценивается в 258 млрд рублей, из них госинвестиции должны составить 198 млрд рублей.

Ранее от строительства порта Индига отказались, так как Роснефть не получила лицензию. После этого, как говорил губернатор НАО Александр Цыбульский, на проект обратили внимание «крупные инвесторы».

В презентации потенциальными инвесторами названы СУЭК, «Кузбассразрезуголь» и корпорация AEON.

Глава и совладелец AEON Роман Троценко сообщил, что готов с группой Виталия Южилина вложить 60 млрд рублей в создание порта.

Газета ВЗГЛЯД анализировала проект развития Севморпути.