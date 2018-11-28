Медведев назвал недопустимым затягивание сроков строительства ледоколов

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил о недопустимости затягивания сроков строительства ледоколов для проводки по Севморпути.

«Развитие Северного морского пути, увеличение грузооборота по нему до 80 млн тонн к 2024 году – это один из приоритетов освоения Арктики. Этот приоритет обозначен в майском указе президента. Строительство новых ледоколов – действительно ключевое условие для достижения этой цели. Очевидно, что здесь недопустимо затягивание сроков и другие проблемы», – сказал премьер, передает ТАСС.

Он также попросил руководство ОСК и Минпромторга разобраться в случившемся накануне пожаре на ледоколе «Виктор Черномырдин» и доложить ему по итогам.

«Я просил бы со всем этим разобраться и мне лично доложить. Денис Валентинович (Мантуров, глава минпромторга) и вас, и, конечно, руководство ОСК, ну вообще всех, кто причастен к этому вопросу», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».

Он отметит, что тема обеспечения и соблюдения техники безопасности имеет большое значение вне зависимости от того, о какой сфере идет речь. «Все эти происшествия, и вчера которое случилось, понятно, что надо разбираться, надо смотреть, кто в чем виноват, какие грузы привезли, какие виды топлива использовались или еще чего-то там, но в любом случае – это ответственность руководства», – сказал премьер.

Напомним, ледокол «Виктор Черномырдин», который должен был стать самым мощным в мире неатомным ледоколом, загорелся во вторник. Пожар охватил 300 квадратных метров, пострадали два человека. Ущерб оценивается в 1,5 млн рублей. По факту пожара на ледоколе возбуждено уголовное дело.