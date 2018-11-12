«Спартак» опротивел Кафельникову

Олимпийский чемпион по теннису и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников опубликовал снимок, на котором собирается разрезать платиновый абонемент на матчи футбольного клуба.

«Так противно все это», – заявил он в Twitter.

Кафельников критиковал руководство клуба, в частности, за увольнение Массимо Карреры, пишет «Спорт-Экспресс».