МИД объяснил, почему не желает показывать США ракету 9М729

Замглавы МИД России Сергей Рябков объяснил, почему Москва не собирается проводить для американской стороны демонстрацию ракеты 9М729, которая, по утверждению США, якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Рябков пояснил, что ликвидационные и верификационные процедуры в отношении систем, которых касался ДРСМД, то есть существовавших на момент его заключения, «завершились много лет назад». Договор не требует демонстрации 9М729, пишет «Коммерсант».

Подобная демонстрация стала бы, по словам замглавы МИДа, неоправданным «проявлением повышенной транспарентности» за рамками договора, «нежелательным прецедентом на фоне крайне интрузивных заходов США в попытке «просветить» российские наработки» в ракетостроении.

Рябков указал, что Москва уже проявила «дополнительную транспарентность», но США выдвигают требования, которые «далеко выходят за рамки договорных обязательств». Речь в частности, идет о предложении Вашингтона раскрыть, какие российские «ракетные системы испытывались за очерченный период» на определенном полигоне.

«Дашь палец, руку откусят», – заявил Рябков.

При этом сами США не готовы к транспарентности в реализации соглашений.

Кроме того, Вашингтон даже не просил показать им ракету 9М729, а просто потребовал «ее уничтожить проверяемым способом».

«Мы предоставили США информацию и аргументы, которые показывают, что ракета 9М729, которая составляет предмет их озабоченности, на такую дальность (запрещенную договором) не испытывалась», – приводит его слова РИА «Новости».

Как сообщил Рябков,

США по двусторонним каналам на высоком политическом уровне подтвердили России, что решение выходить из ДРСМД окончательное.

Российская сторона не может исключить, что Вашингтон впоследствии разместит в Европе ракеты средней и меньшей дальности.

Рябков считает, что в случае возможного выхода Соединенных Штатов из договора Россия не сможет не реагировать на развертывание угрожающих ей наземных ракет США средней и меньшей дальности.

При этом Россия неукоснительно соблюдает ДРСМД, не допускала каких-либо нарушений, сказал он. США не предъявили ни одного конкретного доказательства нарушений Россией ДРСМД. Москва оставляет открытой дверь для диалога с США, но те не ответили на предложение обсудить претензии по ДРСМД на уровне военных.

США также планомерно создают неопределенность вокруг перспектив продления Договора о стратегических наступательных вооружениях, возможно, так они хотят добиться уступок от России, считает Рябков. Предложение к США обсудить возможность продления ДСНВ остается в силе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ракете 9М729.