Взломан сайт посольства России в Лондоне

Сайт посольства России в Великобритании был взломан, атака совершена, предположительно, из Великобритании, сообщили в посольстве.

«Посольство РФ в Лондоне приносит извинения многочисленным пользователям своего сайта, который был жестко взломан 17 декабря во второй половине дня в 14.48 местного времени (17.48 мск) после публикаций о вовлеченности Великобритании в украинские дела, а также критического комментария относительно задания редакции Би-би-си своему корреспонденту найти российский след в протестных выступлениях во Франции», – сообщили РИА «Новости» в посольстве и добавили, что, вероятнее всего, атака совершена из Соединенного Королевства.

Технические специалисты сейчас оценивают масштаб ущерба, который нанесла атака.

Ранее СМИ сообщали о взломе сайта издания The Wall Street Journal. Выяснилось, что таким образом фанаты блогера Феликса Чельберга, известного под ником PewdiePie, захотели расквитаться с изданием за серию негативных публикаций в адрес знаменитости.