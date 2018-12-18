Песков ответил на вопрос о разрешении деятельности «Свидетелей Иеговы» в России

Конкретные ситуации, связанные с делами вокруг запрещенной в России религиозной организацией «Свидетели Иеговы*», будут дополнительно изучаться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь нужно разбираться с каждыми конкретными случаями. Здесь невозможно концептуально решать этот вопрос, потому что существуют разные проявления, говорящие и «за», и «против», но, по крайней мере, на эту тему дополнительно посмотрят», – пояснил Песков, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос, будут ли введены изменения в законодательстве относительно определения статуса организации «Свидетели Иеговы*», сообщает РИА ФАН.

Обсуждение данной темы началось после того, как на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 11 декабря президенту Владимиру Путину пожаловались необоснованное, по мнению правозащитников, преследование участников организации «Свидетели Иеговы». Глава государства тогда заметил, что «Свидетели Иеговы» – тоже христиане», и он не очень понимает, за что их преследовать.

В апреле 2017 года Верховный суд признал религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской. В июле того же года ВС оставил в силе запрет «Свидетелей Иеговы» в России, а в августе 2017 Минюст включил организацию в перечень структур, ликвидированных за экстремизм.