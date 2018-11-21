Религиовед прокомментировал высказывание Путина о «Свидетелях Иеговы»

«Сама по себе реакция президента – удивительная, яркая и неожиданная. Она была неожиданной для многих правозащитников», – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя обещание Владимира Путина разобраться с включением «Свидетелей Иеговы*» в список экстремистских организаций. Эксперт также предположил, как могут быть истолкованы эти слова президента.

«Само по себе то, что о «Свидетелях Иеговы*» сказала Екатерина Шульман было также неожиданно, поскольку Шульман, хотя и занимается гражданским обществом, но не специализируется на свободе совести», – отметил руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

Владимир Путин, выступая 11 декабря на заседании президентского Совета правам человека (СПЧ) отметил, отвечая на вопрос сотрудника Института общественных наук при президенте Екатерины Шульман, вошедшей в обновленный состав СПЧ:

«Мы должны одинаково относиться к представителям всех религий – это правда, но все-таки учитывать страну и общество, в котором мы живем, тоже нужно. Правда, это совсем не значит, что мы представителей религиозных сообществ должны зачислять в какие-то там деструктивные, даже не то что в террористические организации. Конечно, это чушь полная, надо внимательно с этим разобраться, здесь я с Вами согласен».

Глава государства также сказал: «Свидетели Иеговы тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю. Поэтому надо просто проанализировать, надо это сделать. Я переговорю с Вячеславом Михайловичем (Вячеслав Лебедев, председатель Верховного суда – прим. ВЗГЛЯД), и попробуем это сделать».

В апреле 2017 года Верховный суд признал религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской. В июле того же года ВС оставил в силе запрет «Свидетелей Иеговы» в России, а в августе 2017 Минюст включил организацию в перечень структур, ликвидированных за экстремизм.

«Неожиданностью стала реакция Владимира Путина – не отрицательная, не ссылка на судебные органы (потому что по «Свидетелям Иеговы» уже было принято решение Верховного суда) – а стремление как-то разобраться в этом деле, – отметил Роман Лункин. – Неожиданным было и указание на то, что, хотя у нас и большинство православных, и других верующих, относящихся к традиционным религиям, но религиозные меньшинства и вообще другие религиозные организации не следует автоматически считать деструктивными и признавать едва ли не террористическими. Заявление было сделано президентом в пользу свободы совести».



Президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект профессор Александр Дворкин, известный своим критическим отношением к новым религиозным группам, со своей стороны напомнил, что по организации «Свидетелей Иеговы» есть решение суда. «Если это было судебное решение, оно не отменяется указом президента. Я не понимаю, каким образом можно в этом разобраться, кроме как в дальнейших судебных инстанциях. А они у нас в основном исчерпаны», – отметил он.



При этом Дворкин считает перебором последние тенденции по разгону квартирных собраний «Свидетелей Иеговы». Главным он назвал ликвидацию организации, которая грубо нарушала права своих членов. «А коль организацию ликвидировали, и у нее нет таких возможностей контроля и давления на адептов, у людей появится больше свободного времени подумать и оценить, насколько они хотят быть в секте, противопоставляющей себя всему обществу. Трогать и гнобить их дальше совершенно не стоит, потому это, скорее, идет на руку самой секте», – говорит Дворкин.

При этом Лункин обратил внимание, что «есть отдельные вопиющие случаи и уголовного преследования «Свидетелей Иеговы», и задержаний, и каких-то совершенно бессмысленных обысков и арестов и т.д.».

Кроме того, отмечает он, слова президента можно трактовать по-разному. «Свидетели Иеговы» не признаны террористической организацией, а их мировоззрение не признано экстремистским, – подчеркивает Лункин. – Слова президента можно истолковать и в духе того объяснения, которое давало правительство России в ответ на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ, напомню, решил принять к рассмотрению иск «Свидетелей Иеговы» к РФ). В правительстве заявили – Верховным судом принято решение о ликвидации Управленческого центра «Свидетелей Иеговы», т.е. о ликвидации организации, по совокупности – за распространение экстремистской литературы. Экстремистскими были признаны ряд организаций, входивших в Управленческий центр. Но при этом в личном качестве «Свидетели Иеговы» могут исповедовать свою веру».

Замечание президента можно понять именно в таком ключе, полагает Лункин. «Вряд ли будет пересматриваться решение Верховного суда от 2017 года о ликвидации Управленческого центра и всех организаций, – прогнозирует эксперт. – Организации ликвидированы, их здания конфискованы, собственность тоже никто не будет отдавать».

«Но следствием заявления президента может быть то, что может уменьшиться количество и качество дел против «Свидетелей Иеговы» лично. Или та кампания, которая ведется против организации, войдет в умеренное русло, и не будет столь жестока к отдельным гражданам», – предполагает Лункин.