Китаю не понравился новый план развития обороны Японии

Пекин сделал представление Токио из-за необоснованной критики в адрес КНР и раздувания «китайской угрозы», что было отражено в плане развития национальной обороны Японии, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Чуньин заявила, что «содержание документа японского правительства касательно Китая вновь повторяет старое», так как там снова «присутствуют безответственные высказывания относительно нормального военного развития Китая, несоответствующая действительности критика, разжигание так называемой «китайской угрозы», передает РИА «Новости».

«Все это отражает идеи холодной войны», – подчеркнул дипломат.

Она добавила, что «подобные действия не принесут пользы на пути улучшения и развития китайско-японских отношений, также они совершенно неблагоприятны для поддержания регионального мира и стабильности».

В связи с этим Пекин «этим выражает крайнее недовольство и решительный протест».

Ранее стало известно, что правительство Японии приняло основные положения нового плана обороны страны на ближайшие 10 лет; в нем Китай представлен как «стратегический конкурент», действия и развитие которого вызывают обеспокоенность Токио.

Кроме того, основные положения плана включают в себя создание подразделений для защиты космического и киберпространства.

«В условиях снижения рождаемости и сокращения населения укрепление и сохранение обороноспособности как никогда требует укрепления кадровой основы. В дополнение к привлечению талантливых кадров необходимо использование результатов передовых технологий, таких как искусственный интеллект и другие», – говорится в документе.

Также запланировано создание подразделения беспилотников «для сбора информации в удаленных от нашей страны районах для постоянного наблюдения в воздушном пространстве».

Отмечается, что Япония впервые выделила космическое и киберпространство в зону, подпадающую под действие плана обороны страны.

Запланировано и переоборудование двух вертолетоносцев класса «Издумо» для превращения их в авианосцы и размещения на них 20 истребителей F-35B.

При этом по Конституции Япония не может обладать наступательными вооружениями; в связи с этим Токио подчеркивает, что состоящие на вооружении сил самообороны четыре вертолетоносца по многим параметрам совпадают с авианосцами и схожи с ударными авианосцами, но таковыми не являются, так как не могут перевозить истребители.

В этой связи Япония намерена размещать истребители на «Идзумо» не на постоянной основе, а во время чрезвычайной ситуации или учений.

Среднесрочный план развития обороны, рассчитанный на пять лет, обойдется Токио в 27,47 триллиона иен (245 млрд долларов), что станет рекордной суммой.

Такие расходы вызваны необходимостью перевооружения военно-воздушных сил самообороны 42 новыми истребителями F35B и 63 истребителями F35A. Всего планируется закупить 105 новых самолетов.

На увеличение расходов оказали влияние и планы по закупке наземных противоракетных комплексов Aegis Ashore.

Ранее сообщалось, что Япония собралась создать авианосец. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Токио понадобился первый после Перл-Харбор авианесущий корабль.