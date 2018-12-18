Китаю не понравился новый план развития обороны Японии

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18 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 12:32  |  vz.ru
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Кто виноват в провале экономической евроинтеграции Украины

Европе не нужна украинская промышленностьФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Экономическая евроинтеграция вызывает все больше недовольства на Украине. В украинском МИДе признали это полной профанацией. Почему надежды на экономическое чудо обернулись для Украины чудовищным провалом?  Подробности...
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Почему Совбез России взволновала ситуация на Балканах

Борьба за Балканы между Россией и США резко обострилась после крымского кризисаФото: Marko Djurica/Reuters
Как следует из слов пресс-секретаря президента России, Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по довольно неожиданной теме. В центре внимания не Украина и не отношения с США, а ситуация на Балканах. Удивляться, впрочем, нечему: совсем скоро этот регион напомнит, почему его называют «пороховым погребом». Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

«Военная угроза России» является одним из важнейших факторов общественного мнения на УкраинеФото: Лев Федосеев/ТАСС
Президент Украины последние дни как мантру повторяет предупреждение о «скорой масштабной войне с Россией». Ему вторят разнообразные эксперты и политологи. На какие аргументы опираются подобные утверждения, верят ли им украинские обыватели и поможет ли эта пропаганда остаться Порошенко на второй срок? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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«Церковь Порошенко» – это ненависть, хаос и раздор

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мечты получить «равноправную» и «независимую» церковь в статусе патриархата оказались похоронены – если не навсегда, то надолго. Никакой независимости у новой структуры нет и не может быть по трем причинам. Подробности...
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Как предсказываются будущие массовые беспорядки

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Национальные и конфессиональные факторы выступают либо катализатором, либо вектором протеста, но никак не их причиной, как считают многие. Вот почему нам приходится очень внимательно и продуманно говорить и о парижских событиях. Подробности...

Кожемяко развенчал мифы о Приморье

Павел Данилин, политолог
Кому не позавидуешь, так это «диванным аналитикам». Исход выборов в Приморье ставит вопрос об их компетентности. Своими фантазиями они попытались сбить с толку приморского избирателя. В результате вопрос кадровой чистки в экспертном поле встал в полный рост. Подробности...
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          Китаю не понравился новый план развития обороны Японии

          18 декабря 2018, 12:04

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Пекин сделал представление Токио из-за необоснованной критики в адрес КНР и раздувания «китайской угрозы», что было отражено в плане развития национальной обороны Японии, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

          Чуньин заявила, что «содержание документа японского правительства касательно Китая вновь повторяет старое», так как там снова «присутствуют безответственные высказывания относительно нормального военного развития Китая, несоответствующая действительности критика, разжигание так называемой «китайской угрозы», передает РИА «Новости».

          «Все это отражает идеи холодной войны», – подчеркнул дипломат.

          Она добавила, что «подобные действия не принесут пользы на пути улучшения и развития китайско-японских отношений, также они совершенно неблагоприятны для поддержания регионального мира и стабильности».

          В связи с этим Пекин «этим выражает крайнее недовольство и решительный протест».

          Ранее стало известно, что правительство Японии приняло основные положения нового плана обороны страны на ближайшие 10 лет; в нем Китай представлен как «стратегический конкурент», действия и развитие которого вызывают обеспокоенность Токио.

          Кроме того, основные положения плана включают в себя создание подразделений для защиты космического и киберпространства.

          «В условиях снижения рождаемости и сокращения населения укрепление и сохранение обороноспособности как никогда требует укрепления кадровой основы. В дополнение к привлечению талантливых кадров необходимо использование результатов передовых технологий, таких как искусственный интеллект и другие», – говорится в документе.

          Также запланировано создание подразделения беспилотников «для сбора информации в удаленных от нашей страны районах для постоянного наблюдения в воздушном пространстве».

          Отмечается, что Япония впервые выделила космическое и киберпространство в зону, подпадающую под действие плана обороны страны.

          Запланировано и переоборудование двух вертолетоносцев класса «Издумо» для превращения их в авианосцы и размещения на них 20 истребителей F-35B.

          При этом по Конституции Япония не может обладать наступательными вооружениями; в связи с этим Токио подчеркивает, что состоящие на вооружении сил самообороны четыре вертолетоносца по многим параметрам совпадают с авианосцами и схожи с ударными авианосцами, но таковыми не являются, так как не могут перевозить истребители.

          В этой связи Япония намерена размещать истребители на «Идзумо» не на постоянной основе, а во время чрезвычайной ситуации или учений.

          Среднесрочный план развития обороны, рассчитанный на пять лет, обойдется Токио в 27,47 триллиона иен (245 млрд долларов), что станет рекордной суммой.

          Такие расходы вызваны необходимостью перевооружения военно-воздушных сил самообороны 42 новыми истребителями F35B и 63 истребителями F35A. Всего планируется закупить 105 новых самолетов.

          На увеличение расходов оказали влияние и планы по закупке наземных противоракетных комплексов Aegis Ashore.

          Ранее сообщалось, что Япония собралась создать авианосец. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Токио понадобился первый после Перл-Харбор авианесущий корабль.


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