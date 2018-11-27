Япония собралась создать авианосец

В среднесрочную оборонную программу Японии планируется включить пункт о создании первого в стране авианосца, сообщают СМИ.

Авианосец хотят создать на базе вертолетоносца ВМС «Идзумо» (у Японии сейчас есть два корабля такого класса) и оснастить самолетами пятого поколения F-35B. Ожидается, что корабль сможет нести до 10 F-35B, передает ТАСС со ссылкой на NHK и «Иомиури».

Ожидается, что средства на авианосец заложат в бюджет 2019 года.

В 2020 году Япония планирует ввести в эксплуатацию первый легкий авианосец.