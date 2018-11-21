Россия отреагировала на сообщения об отправке в Африку «наемников»

Россия считает спекуляциями информацию СМИ о якобы отправке в Африку, в том числе ЦАР, «армии российских наемников», заявил директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский.

«Это вполне можно отнести к разряду спекуляций, направленных против нашей страны, которые в последнее время активно распространяются западными СМИ», – сказал Кемарский в интервью РИА «Новости».

«Их никоим образом нельзя отнести к категории «наемников». Так, в ЦАР их задача состоит именно в решении тех задач, о которых уже было сказано – укрепление вооруженных сил, создание условий для действенной защиты суверенитета и территориальной целостности страны, что в свою очередь формирует предпосылки для политического процесса и подключения к нему всех заинтересованных сил», – пояснил представитель дипведомства.

Он также опроверг обвинения в якобы вмешательстве в президентские выборы в Зимбабве.

«Ну, если Россия «способствовала» победе президента Трампа в США, то вряд ли стоит удивляться подобным вбросам по поводу африканских государств», – сказал Кемарский. Он добавил, что подобные измышления относятся к той же компании, которая разворачивается против России по самым разным направлениям.

Также Кемарский заявил, что на текущий момент Россия не планирует создавать военно-морские базы в Африке.

«Армии многих африканских стран строились по советскому образцу, укомплектовывались советским, а позже российским вооружением. Естественно, они заинтересованы в продолжении такого сотрудничества. Мы открыты для этого», – добавил дипломат.

«Речь о создании военно-морских баз в настоящее время не идет. А развитие военно-технического сотрудничества с африканскими странами имеет давнюю историю и является одной из важных сфер нашего сотрудничества еще со времен Советского Союза», – сказал глава департамента.

Также Кемарский прокомментировал высказывания советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Китай и Россия используют методы недобросовестной конкуренции в Африке и действуют против его народов.

«Скажу лишь, что те претензии, которые американцы предъявляют нам и Китаю, с тем же успехом можно адресовать самим США», – сказал Кемарский.

«Не случайно также, что акцент в африканской стратегии США на противодействие России и КНР вызвал глубокое разочарование в американском экспертном сообществе, отмечающем низкий уровень интереса Вашингтона, например, к гуманитарным проблемам и социально-экономическим проектам. Делается вывод, что вопреки заявленным целям такой подход будет только способствовать усилению российского и китайского влияния в Африке. Думаю, что с этим можно согласиться», – подчеркнул он.

Главной задачей России на континенте, по его словам, является расширение и укрепление дружбы и сотрудничества с африканскими государствами без оглядки на третьи страны.

«У нас есть интересы, которые мы будем защищать на Африканском континенте, в том числе во взаимодействии с друзьями и партнерами, с учетом интересов африканских стран и с учетом глобальных вызовов. Я имею в виду, прежде всего, борьбу с террористической угрозой», – резюмировал Кемарский.