Светлана Бондарчук опубликовала откровенную фотографию

Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука, с которой тот прожил более 20 лет, выложила в Instagram откровенный снимок в прозрачном платье, при этом грудь Светланы Бондарчук скрывала лишь маленькая точка.

Откровенное фото Светлана опубликовала в свой день рождения в Instagram.

Бондарчук исполнилось 50 лет. Несмотря на прекрасную форму, которую демонстрирует именинница, подписчики неоднозначно отнеслись к снимку. Большинство пользователей все же восхитились раскрепощенностью юбилярши. При этом нашлись и те, кто осудил Светлану за излишнюю откровенность, учитывая, что у той подрастают двое внуков.

Ранее сообщалось, что ведущая Лариса Гузеева опубликовала фото «в стиле Волочковой».