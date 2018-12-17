Гузеева опубликовала фото «в стиле Волочковой»

В сети активно обсуждают провокационный снимок ведущей программы «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой.

Гузеева опубликовала фото в своем Instagram.

«Морозко-2». Настенька. Улыбайтесь! Всем радостной недели!», – написала она.

Реакция подписчиков оказалась противоречивой. Одни отметили, что Гузеева для своего возраста находится в прекрасной форме, другие – подметили сходство снимка с излюбленной манерой позирования балерины Анастасии Волочковой.

Волочкова неоднократно публиковала схожие фотографии из бани. Напомним, на одном из последних снимков голая Волочкова продемонстрировала шпагат, сидя в сугробе.