Стало известно, насколько России хватит нефти

Глава Роснедр Евгений Киселев в интервью заявил, что запасов нефти в России хватит на 23-25 лет при современном уровне добычи.

Киселев в интервью на телеканале НТВ пояснил, что страна стабильно обеспечивает воспроизводство запасов, благодаря чему планка ежегодно смещается, передает РИА «Новости».

По его словам, запасы нефти России соответствуют мировым уровням и даже превышают их.

«На самом деле держать уровень обеспеченности запасами на уровне 20 лет – это означает капитализировать запасы и отвлекать деньги», – подчеркнул Киселев.

В ноябре глава Роснедр сообщал, что по итогам года прирост запасов нефти должен составить 520-530 млн тонн.

В октябре сообщалось, что Германия начнет расходовать стратегический запас нефти из-за засушливого лета.