Германии пришлось брать нефть из стратегических запасов

Германия начнет расходовать стратегический запас нефти из-за засушливого лета, которое привело к падению уровня реки Рейн, всего в торговую сеть поставят 84 тыс. тонн бензина 180 тыс. тонн дизельного топлива и 67 тыс. керосина, сообщила пресс-секретарь министра экономики страны.

Такое решение было принято из-за того, что уровень воды в Рейне не позволяет пройти нефтеналивным судам и танкерам, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Agence France-Presse.

Стратегический запас ФРГ составляет 24 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов. В экстренных ситуациях он должен поддержать работу автотранспорта, воздушных перевозок и сырья для химических производств на 90 дней.

Глава Роснефти Игорь Сечин в июле 2018 года прогнозировал дефицит нефти в ближайшие несколько лет.