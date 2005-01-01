Сечин спрогнозировал структурный дефицит нефти

Мировой рынок в течение десятилетия столкнется с дефицитом нефти, он оценивается на уровне 700–750 млн тонн ежегодной добычи к 2025 году, сообщил глава Роснефти Игорь Сечин на годовом общем собрании акционеров компании.

«Сегодня рынок достаточно единодушен в оценке того, что в ближайшие десять лет нас ждет структурный дефицит нефти», – сказал он, передает РИА «Новости».

Причиной будущего дефицита Сечин назвал то, что растущий спрос на нефть накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях мейджеров и эффект снижения ими капитальных вложений в течение последнего пятилетия.

По словам Сечина, дефицит нефти к 2025 году оценивается на уровне 700–750 млн тонн ежегодной добычи. При этом глава Роснефти рассматривает это как уникальную возможность для увеличения доли на мировом рынке и создания значительной дополнительной стоимости для акционеров.

Так, объем добычи нефти Роснефтью к 2022 году может превысить запланированный объем в 250 млн тонн в год, пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на материалы компании. Наращивание добычи произойдет также за счет разработки новых перспективных проектов: Ванкорского и Эргинского кластеров, Русского и Северо-Комсомольского месторождений.

«Даже в самых труднореализуемых сценариях уровень спроса на углеводороды к 2040 году будет выше, чем сегодня», – добавил Сечин, передает ТАСС.

При этом он напомнил, что еще пять лет назад многие не верили, что к концу 2017 года спрос на углеводороды составит почти 100 млн баррелей в сутки, прибавляя по 1,3% ежегодно.

Ранее сообщалось, что российское правительство после неоднократных просьб главы Роснефти Игоря Сечина поддержать нефтепереработку при налоговом маневре задумалось о поддержке заводов нефтяных компаний на 330 млрд рублей.