На поддержку нефтезаводов Роснефти и ЛУКОЙЛа выделят 330 млрд рублей

Российское правительство после неоднократных просьб главы Роснефти Игоря Сечина поддержать нефтепереработку при налоговом маневре задумалось о поддержке заводов нефтяных компаний на 330 млрд рублей.

Минфин в последние дни изменил готовящийся им законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли – в нем появились преференции для заводов, расположенных далеко от экспортных рынков – в Поволжье, на Урале и в Сибири. Об этом РБК рассказал источник, близкий к одному из федеральных министерств, это же подтвердили два федеральных чиновника и источник, близкий к правительству.

Эти заводы смогут не только сохранить статус-кво во время налогового маневра, получив так называемый возвратный акциз на нефть, но и получить «прибавку» к нему за счет повышающего коэффициента. Для НПЗ в Приволжском округе этот коэффициент составит 1,1, для Уральского округа – 1,2, для Сибирского – 1,3.

Новый коэффициент компенсирует транспортные издержки предприятий, которые расположены далеко от границ и, соответственно, экспортных рынков, а значит, уступают по конкурентоспособности НПЗ, расположенным в портах.

В результате на повышенные компенсации могут рассчитывать заводы Роснефти – Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, Саратовский НПЗ, Ачинский НПЗ и Ангарская НХК, а также Уфимская группа (входит в подконтрольную компании Башнефть), заводы ЛУКОЙЛа – «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», а также Орскнефтеоргсинтез (входит в группу САФМАР Михаила Гуцериева), ТАИФ-НК, Омский НПЗ «Газпром нефти», Антипинский и Марийский НПЗ Дмитрия Мазурова и его партнеров и другие, говорит аналитик Reuters Максим Назаров.

Изначально бюджет планировал получить благодаря маневру 1,6 трлн рублей в 2019–2024 годах, но после поправок, введенных для санкционных компаний и независимых НПЗ, этот показатель, по оценкам аналитиков и Минфина, снизился больше чем на 100 млрд рублей. Новые льготы для заводов в трех округах могут лишить бюджет еще 330 млрд рублей в течение шести лет, говорит источник, близкий к одному из федеральных министерств. При этом у заводов останутся стимулы для модернизации – размер возвратного акциза зависит от выхода светлых нефтепродуктов.

Законопроект еще не утвердило правительство, так что его параметры могут измениться.