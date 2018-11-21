Депутат в стихах ответила на критику Шнурова в адрес Совета по культуре

Член президиума Совета при президенте по культуре и искусству Елена Ямпольская ответила на стихотворение музыканта Сергея Шнурова, который в стихах прокомментировал заседание ее департамента.

Ответ Ямпольской в стихах приводит РИА ФАН.

Посмотрит ли ТВ, услышит радио –

Сейчас же зарифмует, вуаля!

И окажись рожден не в Ленинграде он,

Так был бы Шнур у трона короля.

Он каждый день теряет с кем-то девственность,

Хотя на музе счастливо женат.

Силовики, Госдума иль общественность,

Поэт повсюду главный экспонат.

Конечно, Шнур – по возрасту серебряный,

Однако же не рвется и звучит.

След в вечности оставит (кратковременный)!

Пусть Лира нет, но лира не молчит!

Он не фанатик строгой иерархии,

В любой формат он встроиться готов.

Ведь, право, отказаться от монархии –

Не значит обходиться без шутов.

Ранее Шнуров высказался в своем Instagram о заседании Совета при президенте по культуре и искусству, где, среди прочего обсуждалась тема нецензурной брани в творчестве исполнителей рэпа.