Латынина сравнила Крым с яйцом

Политический обозреватель Юлия Латынина, комментируя возможность возвращения Крыма Украине, сравнила полуостров с разбитым яйцом.

«Крым – это как яйцо. Не надо было брать. Все, яйцо разбили, обратно его не соберешь», – заявила Латынина в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

При этом она признала, что жители Крыма не хотят, чтобы полуостров вернулся в состав Украины.

Это не первое сравнение республики с едой. Ранее блогер Алексей Навальный, отвечая на вопрос о возможности возвращения полуострова Киеву, сравнил Крым с бутербродом. «Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?» – заявил блогер.